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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1832 года. M (Ганновер, Вильгельм IV)

Разновидность: M

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1832 года. M. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4337 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 275 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Ганновер 16 грошей 1832 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Ганновер 16 грошей 1832 на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Ганновер 16 грошей 1832 на аукционе Heritage - March 27, 2014
Ганновер 16 грошей 1832 на аукционе Heritage - March 27, 2014
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1832 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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