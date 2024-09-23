Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1832 года. M (Ганновер, Вильгельм IV)
Разновидность: M
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1832
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1832 года. M. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4337 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 275 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность MS61 NGC
Цена
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