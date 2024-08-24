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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1832 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1832
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1832 B
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 грошей 1832 M
Средняя цена 220 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
16 грошей 1832 A M
Средняя цена 50 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
16 грошей 1832 A L
Средняя цена 80 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2/3 талера 1832
Средняя цена 160 $
Продажи
0 37

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1832 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1832 A
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1832 B
Средняя цена 100 $
Продажи
0 7
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