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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1832 года (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1832 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2/3 талера 1832 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1832 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63390 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 17 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Heritage - February 18, 2021
Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Heritage - February 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Stack's - August 20, 2018
Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1832 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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