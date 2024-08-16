Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1832 года (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1832
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1832 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63390 проданному на аукционе Heritage Auctions за 384 USD. Торги состоялись 17 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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