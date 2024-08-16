Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1832 года A (Ганновер, Вильгельм IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1832
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1832 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Russiancoin за 3000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2020.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
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