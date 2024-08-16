1 пфенниг 1832 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1832 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 438 проданному на аукционе Russiancoin за 3000 RUB. Торги состоялись 9 апреля 2020.

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