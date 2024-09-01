Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1832 года A. L (Ганновер, Вильгельм IV)
Разновидность: L
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1832
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1832 года со знаком A. L. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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