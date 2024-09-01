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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1832 года A. L (Ганновер, Вильгельм IV)

Разновидность: L

Аверс монеты - 16 грошей 1832 года A L - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 16 грошей 1832 года A L - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1832 года со знаком A. L. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Kroha (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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