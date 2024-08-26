Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1832 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,097 oz) 3,0169 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1832
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1832 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3725 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
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Дата 16 сентября 2021
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Дата 26 марта 2021
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Дата 11 марта 2015
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Дата 11 октября 2005
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