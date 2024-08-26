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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1832 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1832 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 талера 1832 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,097 oz) 3,0169 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1832 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3725 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
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  • Höhn (1)
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  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
958 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
581 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе WAG - July 7, 2013
Продавец WAG
Дата 7 июля 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1832 B на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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