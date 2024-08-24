1 пфенниг 1832 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1832 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3654 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.

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