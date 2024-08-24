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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1832 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1832 года B - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1832 года B - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1832 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3654 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (4)
  • Westfälische (1)
Ганновер 1 пфенниг 1832 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1832 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1832 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1832 B на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1832 B на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1832 B на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1832 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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