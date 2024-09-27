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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1832 года A. M (Ганновер, Вильгельм IV)

Разновидность: M

Аверс монеты - 16 грошей 1832 года A M - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 16 грошей 1832 года A M - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1832
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1832 года со знаком A. M. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1531 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе Goldberg - September 12, 2006
Ганновер 16 грошей 1832 A на аукционе Goldberg - September 12, 2006
Продавец Goldberg
Дата 12 сентября 2006
Сохранность MS64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 16 грошей 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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