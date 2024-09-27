16 грошей 1832 года A. M (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1832 года со знаком A. M. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1531 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.

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