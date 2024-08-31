Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1830 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1830 B
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
5 талеров 1830 B
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1830 B
Средняя цена 950 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты (Георг IV)

Аверс
Реверс
16 грошей 1830
Средняя цена 110 $
Продажи
1 49
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1830 B
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты (Вильгельм IV)

Аверс
Реверс
16 грошей 1830
Средняя цена 120 $
Продажи
0 23

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1830 C
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1830 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1830 C
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1830 Серебряные рудники Клаусталя
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 83
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск