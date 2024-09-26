Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1830 года "Серебряные рудники Клаусталя" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - Талер 1830 года "Серебряные рудники Клаусталя" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - Талер 1830 года "Серебряные рудники Клаусталя" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 23,54 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,3752 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал Талер
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1830 года "Серебряные рудники Клаусталя". Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • BAC (14)
  • Cayón (2)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (9)
  • Höhn (2)
  • Künker (36)
  • London Coin Galleries (2)
  • Rare Coins (1)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (2)
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1396 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1292 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Rare Coins - February 25, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 25 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Gärtner - June 10, 2021
Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1830 "Серебряные рудники Клаусталя" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга IV Монеты Ганновера 1830 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск