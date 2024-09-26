Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1830 года "Серебряные рудники Клаусталя" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 23,54 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,3752 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал Талер
- Год 1830
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1830 года "Серебряные рудники Клаусталя". Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 705 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 27 июня 2017.
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Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Дата 26 января 2022
Сохранность AU
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Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 10 июня 2021
Сохранность XF
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