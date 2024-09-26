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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Памятные монеты Талер Георга IV - Ганновер

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Талер 1830

Серебряные рудники Клаусталя
Год Знак Описание Продажи Продажи
1830 0 83
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