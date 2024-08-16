Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1830 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1830 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1830 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1830 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 260 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Gärtner (1)
  • Goldberg (4)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (3)
  • Höhn (5)
  • iNumis (1)
  • Karamitsos (1)
  • Kroha (1)
  • Künker (3)
  • London Coins (1)
  • Möller (3)
  • Monnaies d'Antan (4)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numisbalt (1)
  • NumisCorner (1)
  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (1)
  • WAG (4)
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 ANACS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Solidus Numismatik - November 17, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе London Coins - March 17, 2018
Продавец London Coins
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Karamitsos - September 22, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 22 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 16 грошей 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга IV Монеты Ганновера 1830 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 16 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск