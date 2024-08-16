Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1830 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1830
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1830 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 260 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 16 октября 2023
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 ANACS
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
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Дата 20 июня 2021
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Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 17 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
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Дата 17 марта 2018
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Дата 21 мая 2017
Сохранность XF
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