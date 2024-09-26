Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1830 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 5 талеров
- Год 1830
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1830 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4857 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Höhn (2)
- Künker (3)
- Teutoburger (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1361 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 талеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск