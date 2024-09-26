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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1830 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 5 талеров 1830 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 5 талеров 1830 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1830 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4857 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Ганновер 5 талеров 1830 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1361 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Ганновер 5 талеров 1830 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1809 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Ганновер 5 талеров 1830 B на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1830 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1830 B на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1830 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1830 B на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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