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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1830 года (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1830 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 16 грошей 1830 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1830
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1830 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63379 проданному на аукционе Heritage Auctions за 300 USD. Торги состоялись 20 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
  • WCN (1)
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Heritage - January 21, 2021
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Heritage - January 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 января 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Heritage - March 24, 2019
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Karamitsos - November 3, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2017
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1830 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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