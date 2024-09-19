Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1830 года (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1830
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1830 года. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63379 проданному на аукционе Heritage Auctions за 300 USD. Торги состоялись 20 января 2021.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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