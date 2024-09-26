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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1830 года B (Ганновер, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 1,06 - 1,24 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1830 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2441 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 90 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (1)
  • Russiancoin (2)
  • SINCONA (1)
  • WAG (1)
Ганновер 4 пфеннига 1830 B на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1830 B на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1830 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1830 B на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1830 B на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1830 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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