4 пфеннига 1830 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1830 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2441 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 90 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

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