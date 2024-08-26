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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1830 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1830 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1830 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1830 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6051 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 95 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Ганновер 2 пфеннига 1830 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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