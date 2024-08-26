2 пфеннига 1830 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1830 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6051 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 95 EUR. Торги состоялись 19 февраля 2024.

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