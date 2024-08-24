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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1830 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1830 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 10 талеров 1830 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1830 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32612 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
2851 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Niemczyk - June 28, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Heritage - January 16, 2019
Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1830 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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