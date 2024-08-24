10 талеров 1830 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1830 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32612 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

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