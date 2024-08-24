Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1830 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1830
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1830 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32612 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6600 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (3)
- Höhn (1)
- Künker (12)
- Meister & Sonntag (1)
- Möller (2)
- Niemczyk (1)
- Rhenumis (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- UBS (6)
- WAG (2)
- Westfälische (3)
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
2851 $
Цена в валюте аукциона 2750 EUR
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 талеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск