Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1830 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,097 oz) 3,0169 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1830
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1830 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4861 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
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Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
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Дата 10 марта 2009
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Дата 12 марта 2008
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Дата 28 сентября 2006
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
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Дата 10 марта 2005
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Где продать?
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