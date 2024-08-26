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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1830 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1830 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2 1/2 талера 1830 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,097 oz) 3,0169 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1830
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1830 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4861 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (10)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (4)
  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
980 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
649 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Heritage - June 2, 2006
Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1830 B на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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