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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1837 года B - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1837 года B - цена монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Artemide Aste s.r.l.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1837 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Spink UK за 60 GBP. Торги состоялись 30 марта 2004.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Russiancoin (8)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (1)
  • Zöttl (2)
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Zöttl - January 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Zöttl - May 20, 2022
Продавец Zöttl
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Artemide Aste - March 20, 2018
Ганновер 1 пфенниг 1837 B на аукционе Artemide Aste - March 20, 2018
Продавец Artemide Aste
Дата 20 марта 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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