Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Artemide Aste s.r.l.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1837 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Spink UK за 60 GBP. Торги состоялись 30 марта 2004.
Сохранность
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- Zöttl (2)
Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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