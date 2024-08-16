1 пфенниг 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1837 года со знаком B. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 419 проданному на аукционе Spink UK за 60 GBP. Торги состоялись 30 марта 2004.

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