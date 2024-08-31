Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1/24 талера
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1837 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе CoinsNB за 60 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.
Сохранность
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