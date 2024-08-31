1/24 талера 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1837 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе CoinsNB за 60 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.

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