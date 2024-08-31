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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 1/24 талера 1837 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 1/24 талера 1837 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1837 года со знаком B. Это серебряная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 263 проданному на аукционе CoinsNB за 60 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/24 талера 1837 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 1/24 талера 1837 B на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Ганновер 1/24 талера 1837 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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