Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1837 года A (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1837 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 50 PLN. Торги состоялись 3 сентября 2022.
Сохранность
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- Денга1700 (1)
Где продать?
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