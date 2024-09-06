1 пфенниг 1837 года A (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1837 года со знаком A. Это медная монета периода Вильгельма IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1436 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 50 PLN. Торги состоялись 3 сентября 2022.

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