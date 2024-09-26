10 талеров 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1837 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 900 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3000 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

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