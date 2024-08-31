Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Вильгельм IV
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1837
- Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1837 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4876 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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