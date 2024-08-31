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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1837 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV Реверс монеты - 2 1/2 талера 1837 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Вильгельм IV

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1837 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4876 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
863 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Auction World - January 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Heritage - September 11, 2018
Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Künker - June 23, 2011
Продавец Künker
Дата 23 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность XF
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1837 B на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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