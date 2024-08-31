2 1/2 талера 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1837 года со знаком B. Это золотая монета периода Вильгельма IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4876 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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