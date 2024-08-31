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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1837 года B (Ганновер, Вильгельм IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20,3 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Вильгельм IV
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1837
  • Правитель Вильгельм IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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