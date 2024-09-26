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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1843 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 1/2 талера 1843 S
Средняя цена 630 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1843 A
Средняя цена 170 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/12 талера 1843 S
Средняя цена 70 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1/24 талера 1843 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1843 S
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1843 A
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1843 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1843 S Свадебный
Средняя цена 520 $
Продажи
0 173
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