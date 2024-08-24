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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1843 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1843 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/24 талера 1843 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1843
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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