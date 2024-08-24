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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1843 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1843 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1843 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1843
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5015 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (1)
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  • Emporium Hamburg (3)
  • Gorny & Mosch (2)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (4)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (3)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Ганновер Талер 1843 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Ганновер Талер 1843 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1843 A на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Ганновер Талер 1843 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1843 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Wormser Auktionshaus - May 31, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
Ганновер Талер 1843 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Russiancoin - September 29, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2014
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Künker - November 27, 2013
Продавец Künker
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1843 A на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1843 A на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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