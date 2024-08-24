Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1843 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1843
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5015 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 340 EUR. Торги состоялись 13 марта 2012.
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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