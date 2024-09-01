1 пфенниг 1843 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 20 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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