Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1843 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,896)
- Вес 3,325 гр
- Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1843
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1843 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 750 EUR. Торги состоялись 7 мая 2012.
Сохранность
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- UBS (2)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 9 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Meister & Sonntag
Дата 8 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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