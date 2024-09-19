2 1/2 талера 1843 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1843 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 750 EUR. Торги состоялись 7 мая 2012.

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