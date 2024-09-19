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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1843 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1843 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 1/2 талера 1843 года S - цена золотой монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,896)
  • Вес 3,325 гр
  • Чистого золота (0,0958 oz) 2,9792 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1843
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1843 года со знаком S. Это золотая монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1348 проданному на аукционе Auktionen Meister & Sonntag за 750 EUR. Торги состоялись 7 мая 2012.

Сохранность
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  • Meister & Sonntag (1)
  • UBS (2)
Ганновер 2 1/2 талера 1843 S на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
471 $
Цена в валюте аукциона 420 CHF
Ганновер 2 1/2 талера 1843 S на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
755 $
Цена в валюте аукциона 640 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1843 S на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1843 S на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1843 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1843 S на аукционе Baldwin's - May 9, 2012
Продавец Baldwin's
Дата 9 мая 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2 1/2 талера 1843 S на аукционе Meister & Sonntag - May 8, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 8 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1843 S на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1843 S на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 1/2 талера 1843 S на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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