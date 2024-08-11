Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1843 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/12 талера 1843 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/12 талера 1843 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 2,673 гр
  • Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1843
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1843 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 190 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (11)
  • Sonntag (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
  • Денга1700 (2)
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - July 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 1/12 талера 1843 S на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1843 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 1/12 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск