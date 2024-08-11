Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1843 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 2,673 гр
- Чистого серебра (0,0447 oz) 1,39 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/12 талера
- Год 1843
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1843 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 190 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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