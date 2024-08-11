1/12 талера 1843 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1843 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1111 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 190 EUR. Торги состоялись 1 июня 2016.

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