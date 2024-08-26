6 пфеннигов 1843 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1843 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 135 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

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