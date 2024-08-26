Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

6 пфеннигов 1843 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1843 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 6 пфеннигов 1843 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1843
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1843 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 135 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Stare Monety (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 6 пфеннигов 1843 S на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Ганновер 6 пфеннигов 1843 S на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Ганновер 6 пфеннигов 1843 S на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Ганновер 6 пфеннигов 1843 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Эрнста Августа Монеты Ганновера 1843 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 6 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск