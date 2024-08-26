Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
6 пфеннигов 1843 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0097 oz) 0,303 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1843
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 6 пфеннигов 1843 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2462 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 135 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Stare Monety (1)
- Westfälische (1)
Где продать?
Для продажи 6 пфеннигов 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск