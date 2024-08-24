Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1843 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Universum Coins GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1843
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 4 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2023.
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