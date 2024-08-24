2 пфеннига 1843 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 4 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2023.

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