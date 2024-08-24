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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1843 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1843 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1843 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1843
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 487 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 4 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2023.

Сохранность
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Ганновер 2 пфеннига 1843 A на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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