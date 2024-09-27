Талер 1842 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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