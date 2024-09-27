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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1842 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - Талер 1842 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - Талер 1842 года A - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал Талер
  • Год 1842
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Numisbalt (3)
  • Rauch (2)
  • Schulman (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (4)
Ганновер Талер 1842 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Ганновер Талер 1842 A на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер Талер 1842 A на аукционе Coins Numismatic Barcelona - May 13, 2023
Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Schulman - April 5, 2023
Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Bertolami - June 12, 2022
Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Aurea - June 12, 2022
Продавец Aurea
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1842 A на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Coins of History - March 10, 2019
Продавец Coins of History
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Ганновер Талер 1842 A на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе Rauch - March 17, 2018
Продавец Rauch
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1842 A на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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