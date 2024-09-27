Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1842 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал Талер
- Год 1842
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1842 года со знаком A. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 660 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 480 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Schulman
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
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Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
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Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF
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