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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1842 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1842 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1/12 талера 1842 S
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/24 талера 1842 S
Средняя цена 55 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/24 талера 1842 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1842 S
Средняя цена 55 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1842 A
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1842 S
Средняя цена 180 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1842 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1842 S
Средняя цена 65 $
Продажи
0 13
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