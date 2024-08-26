1 пфенниг 1842 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 20 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.

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