Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1842 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1842
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 563 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 20 EUR. Торги состоялись 4 августа 2013.
Сохранность
- Все фирмы
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