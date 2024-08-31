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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1842 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1842 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 4 пфеннига 1842 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,93 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2027 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1842
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1842 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2013.

Сохранность
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  • Künker (1)
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность UNC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 4 пфеннига 1842 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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