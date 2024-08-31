Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1842 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,93 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2027 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1842
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1842 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2013.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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