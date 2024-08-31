4 пфеннига 1842 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1842 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 752 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 350 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2013.

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