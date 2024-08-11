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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1842 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1842 года S - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1 пфенниг 1842 года S - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1842
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1842 года со знаком S. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 655 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Artemide Aste - October 2, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 2 октября 2022
Сохранность MS62 CCG
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 380 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1842 S на аукционе CNG - August 5, 2003
Продавец CNG
Дата 5 августа 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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