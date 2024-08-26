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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1842 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 1/24 талера 1842 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 1/24 талера 1842 года S - цена серебряной монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1842
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1842 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2459 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 72 EUR
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе V. GADOURY - October 31, 2020
Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Russiancoin - June 15, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 15 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/24 талера 1842 S на аукционе Künker - December 8, 2016
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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