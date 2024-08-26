Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1842 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/24 талера
- Год 1842
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1842 года со знаком S. Это серебряная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2459 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 31 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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