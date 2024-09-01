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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1842 года A (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1842 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1842 года A - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1842
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Ганновер 2 пфеннига 1842 A на аукционе Russiancoin - July 19, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 19 июля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1842 A на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность AU
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1842 A на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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