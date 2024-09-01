Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1842 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком A. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Клаусталь монетном дворе
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