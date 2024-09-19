Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1842 года A (Ганновер, Эрнст Август)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 1/24 талера
- Год 1842
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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