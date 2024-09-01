Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1842 года S (Ганновер, Эрнст Август)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Эрнст Август
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1842
- Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком S. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2150 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 800 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.
Сохранность
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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