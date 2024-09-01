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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1842 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1842 года S - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август Реверс монеты - 2 пфеннига 1842 года S - цена монеты - Ганновер, Эрнст Август

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Эрнст Август
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1842
  • Правитель Эрнст Август (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком S. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2150 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 800 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (2)
  • Solidus Numismatik (3)
  • WAG (5)
Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе Solidus Numismatik - October 13, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе Solidus Numismatik - July 21, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 21 июля 2020
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе WAG - November 10, 2013
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2 пфеннига 1842 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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