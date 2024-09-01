2 пфеннига 1842 года S (Ганновер, Эрнст Август)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1842 года со знаком S. Это медная монета периода Эрнста Августа отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2150 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 800 EUR. Торги состоялись 16 октября 2019.

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