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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Талер 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Талер 1863 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Талер 1863 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Талер
  • Год 1863
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4236 проданному на аукционе Auction World за 100000 JPY. Торги состоялись 16 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Ганновер Талер 1863 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Талер 1863 B на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер Талер 1863 B на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Ганновер Талер 1863 B на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе CoinsNB - December 16, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Ганновер Талер 1863 B на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Ганновер Талер 1863 B на аукционе KM NUMIS - June 14, 2023
Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе InAsta - December 6, 2022
Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе KM NUMIS - November 22, 2022
Ганновер Талер 1863 B на аукционе KM NUMIS - November 22, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Талер 1863 B на аукционе Gärtner - October 17, 2022
Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Ганновер Талер 1863 B на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер Талер 1863 B на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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