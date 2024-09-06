Талер 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4236 проданному на аукционе Auction World за 100000 JPY. Торги состоялись 16 октября 2021.

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