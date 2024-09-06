Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Талер 1863 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал Талер
- Год 1863
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Талер 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4236 проданному на аукционе Auction World за 100000 JPY. Торги состоялись 16 октября 2021.
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Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 16 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец KM NUMIS
Дата 14 июня 2023
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Продавец InAsta
Дата 6 декабря 2022
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Продавец Gärtner
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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