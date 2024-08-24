Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
Каталог монет Георга V (1851-1866)
Всего добавлено монет: 110
Каталог монет Георг V 1851-1866
Монеты Георга V с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $160 - 1 230
Ганновер, Георг V
Талер 1855 B
Серебро $1,200 $1,200 1 319
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Святой день Фризии"
Медь $25 - 0 36
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1856 B
Серебро $320 - 0 213
Ганновер, Георг V
2 талера 1855 B
Серебро $160 $380 2 355
Ганновер, Георг V
Талер 1866 B
Серебро $200 $440 1 451
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Ватерлоо"
Серебро $560 $1,300 2 234
Ганновер, Георг V
2 талера 1854 B
Серебро $150 $330 1 123
Ганновер, Георг V
Талер 1861 B
Серебро $170 $340 0 66
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B
Медь $15 - 0 31
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1863 B
Серебро $180 $680 0 124
Ганновер, Георг V
Талер 1864 B
Серебро $120 - 0 128
Ганновер, Георг V
Талер 1854 B
Серебро $630 $700 0 205
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Союзный"
Медь $15 - 0 37
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1860 B
Медь $9 - 0 30
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1858 B
Серебро $200 - 0 29
Ганновер, Георг V
Талер 1853 B
Медь $10 - 0 30
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1861 B
Серебро $630 $1,200 0 268
Ганновер, Георг V
2 талера 1866 B
Серебро $160 - 0 32
Ганновер, Георг V
Талер 1857 B
Серебро $280 - 0 30
Ганновер, Георг V
Талер 1852 B
Медь $45 - 0 28
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1852 B
Медь $50 - 0 10
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1852 B
Медь $10 - 0 28
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1859 B
Серебро $190 - 0 81
Ганновер, Георг V
Талер 1863 B
Серебро $30 - 0 26
Ганновер, Георг V
Грош 1863 B
Серебро $190 - 0 30
Ганновер, Георг V
Талер 1860 B
Медь $4 - 0 38
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1855 B
Серебро $150 - 0 83
Ганновер, Георг V
Талер 1859 B
Медь $15 - 1 38
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1853 B
Медь $8 - 0 33
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1860 B
Серебро $620 - 1 15
Ганновер, Георг V
Талер 1858 B
Медь $15 - 0 25
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1854 B
Золото $1,500 - 1 118
Ганновер, Георг V
1 крона 1866 B
Серебро $15 - 1 48
Ганновер, Георг V
1/2 гроша 1858 B
Серебро $370 - 0 99
Ганновер, Георг V
2 талера 1862 B
Золото $1,900 - 0 36
Ганновер, Георг V
1 крона 1857 B
Медь $15 - 0 25
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1863 B
Серебро $30 - 0 26
Ганновер, Георг V
Грош 1859 B
Серебро $260 - 0 78
Ганновер, Георг V
Талер 1856 B
Медь - - 0 7
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1859 B
Серебро $70 - 0 35
Ганновер, Георг V
1/6 талера 1860 B
Золото $1,700 - 0 42
Ганновер, Георг V
5 талеров 1855 B
Медь $9 - 1 33
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1853 B
Золото $3,400 - 0 9
Ганновер, Георг V
1 крона 1862 B
Медь $20 - 0 33
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1862 B
Медь $8 - 0 27
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1855 B
Медь $10 - 0 37
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1862 B
Серебро $130 $350 0 41
Ганновер, Георг V
1/12 талера 1853 B
Серебро $100 $180 0 44
Ганновер, Георг V
1/6 талера 1862 B
Серебро $3,200 $5,900 0 64
Ганновер, Георг V
Талер 1853 B "Посещение монетного двора"
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