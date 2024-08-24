Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Каталог монет Георга V (1851-1866)

Всего добавлено монет: 110

Период чеканки Георга V
Каталог монет Георг V 1851-1866
coin Золото
coin Серебро
coin Медь
coin Памятные
Год монеты

Монеты Георга V с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1855 B
 Серебро $160 - 1 230Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Святой день Фризии"
 Серебро $1,200 $1,200 1 319Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1856 B
 Медь $25 - 0 36Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 талера 1855 B
 Серебро $320 - 0 213Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1866 B
 Серебро $160 $380 2 355Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Ватерлоо"
 Серебро $200 $440 1 451Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 талера 1854 B
 Серебро $560 $1,300 2 234Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1861 B
 Серебро $150 $330 1 123Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B
 Серебро $170 $340 0 66Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1863 B
 Медь $15 - 0 31Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1864 B
 Серебро $180 $680 0 124Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1854 B
 Серебро $120 - 0 128Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1865 B "Союзный"
 Серебро $630 $700 0 205Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1860 B
 Медь $15 - 0 37Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1858 B
 Медь $9 - 0 30Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1853 B
 Серебро $200 - 0 29Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1861 B
 Медь $10 - 0 30Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 талера 1866 B
 Серебро $630 $1,200 0 268Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1857 B
 Серебро $160 - 0 32Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1852 B
 Серебро $280 - 0 30Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1852 B
 Медь $45 - 0 28Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1852 B
 Медь $50 - 0 10Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1859 B
 Медь $10 - 0 28Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1863 B
 Серебро $190 - 0 81Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Грош 1863 B
 Серебро $30 - 0 26Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1860 B
 Серебро $190 - 0 30Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1855 B
 Медь $4 - 0 38Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1859 B
 Серебро $150 - 0 83Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1853 B
 Медь $15 - 1 38Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1860 B
 Медь $8 - 0 33Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1858 B
 Серебро $620 - 1 15Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1854 B
 Медь $15 - 0 25Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 крона 1866 B
 Золото $1,500 - 1 118Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1/2 гроша 1858 B
 Серебро $15 - 1 48Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 талера 1862 B
 Серебро $370 - 0 99Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 крона 1857 B
 Золото $1,900 - 0 36Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1863 B
 Медь $15 - 0 25Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Грош 1859 B
 Серебро $30 - 0 26Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1856 B
 Серебро $260 - 0 78Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1859 B
 Медь - - 0 7Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1/6 талера 1860 B
 Серебро $70 - 0 35Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
5 талеров 1855 B
 Золото $1,700 - 0 42Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1853 B
 Медь $9 - 1 33Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 крона 1862 B
 Золото $3,400 - 0 9Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1 пфенниг 1862 B
 Медь $20 - 0 33Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1855 B
 Медь $8 - 0 27Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
2 пфеннига 1862 B
 Медь $10 - 0 37Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1/12 талера 1853 B
 Серебро $130 $350 0 41Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
1/6 талера 1862 B
 Серебро $100 $180 0 44Coin photo Coin photo
Ганновер, Георг V
Талер 1853 B "Посещение монетного двора"
 Серебро $3,200 $5,900 0 64
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск