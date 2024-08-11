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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1863 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 пфенниг 1863 года B - цена монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1863
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1863 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Russiancoin за 800 RUB. Торги состоялись 16 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - March 16, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - November 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - April 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - March 25, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - March 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - October 1, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 1 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - August 20, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 20 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1 пфенниг 1863 B на аукционе Russiancoin - March 19, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 19 марта 2020
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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