Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1863 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1863
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1863 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Russiancoin за 800 RUB. Торги состоялись 16 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Karamitsos (1)
- Russiancoin (21)
- Stare Monety (1)
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск