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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1863 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1863 B
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1863 B
Средняя цена 190 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
1/6 талера 1863 B
Средняя цена 65 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Грош 1863 B
Средняя цена 30 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
Грош 1858-1866 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гроша 1863 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 16

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1863 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1863 B
Средняя цена 15 $
Продажи
0 25
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