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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/2 гроша 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1863 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/2 гроша 1863 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 1,1 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,242 гр
  • Диаметр 14,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1863
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3332 проданному на аукционе Katz Auction за 23 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
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  • BAC (8)
  • Coinhouse (1)
  • Grün (1)
  • Katz (2)
  • Rare Coins (1)
  • Russiancoin (2)
  • WAG (1)
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе Coinhouse - March 30, 2024
Продавец Coinhouse
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/2 гроша 1863 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гроша 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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