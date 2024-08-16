Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/2 гроша 1863 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: BAC Numismatics
Техническая информация
- Металл Серебро (0,220)
- Вес 1,1 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,242 гр
- Диаметр 14,9 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/2 гроша
- Год 1863
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3332 проданному на аукционе Katz Auction за 23 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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