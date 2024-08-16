1/2 гроша 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/2 гроша 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3332 проданному на аукционе Katz Auction за 23 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

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