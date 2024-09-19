2 пфеннига 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1863 года со знаком B. Это медная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2495 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 54 EUR. Торги состоялись 27 октября 2017.

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