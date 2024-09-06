1 крона 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1863 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1548 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность AU (2) XF (14) VF (3) Сохранность (слабы) AU50 (2) Сервис PCGS (2)