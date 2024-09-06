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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 крона 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1 крона 1863 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1 крона 1863 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1 крона
  • Год 1863
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1863 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1548 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 22 марта 2022.

Сохранность
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
1502 $
Цена в валюте аукциона 1450 EUR
Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
2644 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Solidus Numismatik - March 25, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Gorny & Mosch - March 12, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Teutoburger - February 27, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Heritage - June 3, 2005
Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Heritage - June 3, 2005
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе UBS - January 26, 2004
Продавец UBS
Дата 26 января 2004
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1 крона 1863 B на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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