Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 крона 1863 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1 крона
- Год 1863
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 крона 1863 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1548 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 22 марта 2022.
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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