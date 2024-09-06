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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Грош 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - Грош 1863 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - Грош 1863 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,220)
  • Вес 2,2 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,484 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал Грош
  • Год 1863
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе BAC Numismatics за 70 EUR. Торги состоялись 28 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
  • Денга1700 (1)
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Ганновер Грош 1863 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер Грош 1863 B на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Ганновер Грош 1863 B на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Ганновер Грош 1863 B на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер Грош 1863 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Ганновер Грош 1863 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер Грош 1863 B на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Грош 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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