Грош 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты Грош 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе BAC Numismatics за 70 EUR. Торги состоялись 28 марта 2023.

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