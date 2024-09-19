Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/6 талера 1863 года B (Ганновер, Георг V)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,342 гр
- Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг V
- Номинал 1/6 талера
- Год 1863
- Правитель Георг V (Король Ганновера)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26755 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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