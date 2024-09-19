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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/6 талера 1863 года B (Ганновер, Георг V)

Аверс монеты - 1/6 талера 1863 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V Реверс монеты - 1/6 талера 1863 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг V

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,342 гр
  • Чистого серебра (0,0893 oz) 2,7778 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг V
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1863
  • Правитель Георг V (Король Ганновера)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/6 талера 1863 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга V отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26755 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Русское Наследие - November 12, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Russiancoin - April 27, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе La Galerie Numismatique - November 22, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2016
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Heritage - September 11, 2012
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Heritage - September 6, 2012
Ганновер 1/6 талера 1863 B на аукционе Heritage - September 6, 2012
Продавец Heritage
Дата 6 сентября 2012
Сохранность AU58 ANACS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1863 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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